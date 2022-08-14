Arda Güler Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı! Alex de souza, Lefter, Tuncay Şanlı...

Dünya futbolunda geçmişten bugüne kadar 10 numaralı forma hep başka bir yerde durdu, gönüllerde hep ayrı bir yeri oldu. Arjantin'de Diego Maradona, Brezilya'da Pele, Zico, Ronaldinho, Almanya'da Matthaus, Kolombiya'da Valderrama, İtalya'da Roberto Baggio, Fransa'da Zinedine Zidane, Barcelona'da Messi ve Roma'da Totti bir çırpıda akla gelen efsanelerdir 10 numara içerisinde...
Fenerbahçe'de de kulüp tarihinde bu formanın hep ayrı bir hikayesi oldu. Ancak bu sezon farklı bir hikayeye başlanıyor. Sarı-lacivertlilerde 2022-2023 sezonunda forma numaraları belli olurken, takımın 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler'e 10 numaralı forma verildi.
Geçen sezondan bu yana yetenekleri, gol ve asist katkısı, orta sahada taraftarları heyecanlandıran futboluyla kısa sürede çok sevilen Arda, kulüp tarihinin en önemli forma numarasını aldı.