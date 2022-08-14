Arda Güler Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı! Alex de souza, Lefter, Tuncay Şanlı...

10 numaralı forma, sadece başarılarla değil, kavgalarla da anıldı. 1991 yılında büyük bir sansasyon yaratarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tanju Çolak henüz imza töreninde 10 numaralı formayı aldığını söyleyince, takımda bu formanın sahibi olan Oğuz Çetin'le sorun yaşamaya başladı. 1988'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 103 gollü unutulmaz şampiyonlukta 10 numarayı giyen ve ardından takım kaptanı olan Oğuz Çetin, Tanju Çolak'ın kendisine sormadan böyle bir açıklama yapmasına içerleyince, 10 numarayı vermeyeceğini belirtmişti.