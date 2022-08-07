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Forvete iki aday! Gomez ve Traore

Fenerbahçe'de gündem golcü; girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Maxi Gomez için Valencia'ya kiralama ve satın alma için iki teklif sundu... Lassina Traore ise yedekte tutuluyor. İşte forvet transferine dair yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Forvete iki aday! Gomez ve Traore

Fenerbahçe golcü için girişimlere hız verdi. Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ve eski Ajax'lı Lassina Traore için temaslar devam ediyor... Valencia'ya Gomez için kiralama ve satın almalı iki teklif yapan yönetim yanıt beklemeye başladı. Valencia'nın elden çıkarmaya çalıştığı Gomez için 10 milyon euro civarında bonservis beklentisi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki Uruguaylı forvetin ise yıllık 2.5 milyon euro'ya gelmeye hazır olduğu ifade edildi.

Diğer aday Lassina Traore... Eski Ajax'lı oyuncu Ukrayna'nın savaşta olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Burkina Faso'lu santrfor için nabız yoklaması yaptığı belirtiliyor... Mergim Berisha ve Samatta ile yollarını ayırmak için gün sayan yönetim, iki oyuncuyu gönderdikten sonra forvet transferini sonuçlandırmayı planlıyor... Bir forvet kesin alınacak. İki golcü birden alınma ihtimali de konuşuluyor.

82
Valencia, Celta Vigo ve Defensor Sporting Club formaları giyen Maxi Gomez, 232 karşılaşmada 82 gol+34 asistlik performans sergiledi. Uruguaylı yıldızın, 27 kez giydiği milli forma ile de 4 golü bulunuyor.

45
Geçen yıl diz sakatlığı yaşayan Lassina iyileşti. Ajax çıkışlı genç oyuncu, Hollonda devi ve Shakhtar'da 45 maçta 21 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. Burkina Faso Milli Takımı'nda da 17 maçta 7 kez fileleri sarstı.

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