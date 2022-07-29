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Fenerbahçe'den golcü ve sol bek atağı!

Son dakika spor haberi: Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler sol bek ve santrfor mevkilerine çevrildi. Sarı-lacivertliler bu iki bölgeye takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte listedeki isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den golcü ve sol bek atağı!

Fenerbahçe, golcü ve sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırdı. Forvet için Alassane Plea ilk aday. Ancak 29 yaşındaki Fransız golcünün ülkesi ve İngiltere'den de talipleri olduğu için M'Gladbach fiyatı yüksek tutuyor...

Alexander Sörloth için de yeni girişim yapılabileceği belirtiliyor. Boupendza ve Mehdi Taremi ise (Porto) yönetime önerildi...

Sol bek için de yeni girişim yapılabileceği gelen haberler arasında.

Bu mevki için de Welington (Sao Paulo), Yanis Hamache (Boavista) ve Giuseppe Pezzella (Parma) en çok adı geçenler.

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