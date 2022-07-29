Fenerbahçe'den golcü ve sol bek atağı!

Fenerbahçe, golcü ve sol bek transferi için de çalışmaları hızlandırdı. Forvet için Alassane Plea ilk aday. Ancak 29 yaşındaki Fransız golcünün ülkesi ve İngiltere'den de talipleri olduğu için M'Gladbach fiyatı yüksek tutuyor...
Alexander Sörloth için de yeni girişim yapılabileceği belirtiliyor. Boupendza ve Mehdi Taremi ise (Porto) yönetime önerildi...
Sol bek için de yeni girişim yapılabileceği gelen haberler arasında.
Bu mevki için de Welington (Sao Paulo), Yanis Hamache (Boavista) ve Giuseppe Pezzella (Parma) en çok adı geçenler.