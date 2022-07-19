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Elerse Graz ile eşleşecek

F.Bahçe'nin Kiev'i elemesi halinde eşleşeceği takım belli oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Elerse Graz ile eşleşecek

F.Bahçe'nin Kiev'i elemesi halinde eşleşeceği takım belli oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak... Elenirse Avrupa Ligi'ne gidecek. 3. ön elemede Slovacko (Çekya) ile oynayacak.

HÜSEYİN ÖZKÖK:

FIRSAT KURASI

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı Sturm Graz, geçtiğimiz sezonu Salzburg'un ardından ikinci sırada bitirdi. Yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde koruyup savunma ve orta sahaya ikişer oyuncu alırken dört futbolcu ile yolları ayırdılar. Hazırlık maçında Galatasaray'ı yendikten sonra Avusturya Kupası ilk tur maçında amatör Röthis takımını 6-0 yenerek sezona girdiler. Formda bir Fenerbahçe, ilk maçını oynayan Galatasaray önünde bile zorlanan Avusturya ekibi önünde bence turun favorisi konumunda.

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