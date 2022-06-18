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Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilmişti. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin de rakibi de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev olmuştu. Ukrayna ekibinin başarılı kalecisi Georgiy Bushchan, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 19:21
Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyomlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz'da oynanacak.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Her turda önemli rakipler var.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Umarım, Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz ve daha eğlenceli olacak" sözleriyle değerlendirdi.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

GEORGIY BUSHCHAN KİMDİR?

28 yaşındaki kaleci kariyerinde Dinamo Kiev altyapısında başladı.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Oradan A takıma yükselen Buschan kariyeri boyunca bu zamana kadar yalnızca Dinamo Kiev forması giydi.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan oyuncu, A takımla toplamda 104 maça çıktı.

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Ukraynalı eldiven bu maçlarda kalesinde 89 gol gördü.

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