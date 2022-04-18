Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacak? | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacak? | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi evinde ağırlayan Fenerbahçe, dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Shakhtar Donetsk maçında genç oyunculara yer vermesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacak? | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, 19 Nisan Salı günü Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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