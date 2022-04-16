Fenerbahçe'ye Balbuena önerisi! Min-Jae'nin yerine geliyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi ciddi ve bir o kadar da önemli bir teklifle karşı karşıya kaldı. Takvim'in haberine göre, menajerler, Rusya'da Dinamo Moskova takımında forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Fabian Balbuena'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

Yönetim bu teklif karşısında düşünmek için süre istedi. 2018 yılında Brezilya'nın Corinthians kulübünde oynadığı sırada Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği Balbuena transferine onay verilip verilmeyeceği 1-2 hafta içinde belli olacak. 31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Fabian Balbuena 25 kez Paraguay Milli Takımı'nda da forma giymiş bir isim.