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Fenerbahçe'ye Balbuena önerisi! Min-Jae'nin yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan mevcut oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Kim Min-Jae için 23 milyon euro gelir bekleyen sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. Kanarya, Dinamo Moskova'dan ayrılmak isteyen Fabian Balbuena'yı gündemine aldı. Paraguaylı stoperi menajerler sarı lacivertlilere teklif etti. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye Balbuena önerisi! Min-Jae'nin yerine geliyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi ciddi ve bir o kadar da önemli bir teklifle karşı karşıya kaldı. Takvim'in haberine göre, menajerler, Rusya'da Dinamo Moskova takımında forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Fabian Balbuena'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

Fenerbahçe'ye Balbuena önerisi! Min-Jae'nin yerine geliyor

Yönetim bu teklif karşısında düşünmek için süre istedi. 2018 yılında Brezilya'nın Corinthians kulübünde oynadığı sırada Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği Balbuena transferine onay verilip verilmeyeceği 1-2 hafta içinde belli olacak. 31 yaşında ve 1.88 boyunda olan Fabian Balbuena 25 kez Paraguay Milli Takımı'nda da forma giymiş bir isim.

Fenerbahçe'ye Balbuena önerisi! Min-Jae'nin yerine geliyor

TRANSFER KİM'E BAĞLI...
Fenerbahçe yönetiminin birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Kim Min Jae'den istediği bonservis bedelini alırsa Fabian Balbuena'nın transferini gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertli kurmayların Kim'den beklentisinin ise 23 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

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