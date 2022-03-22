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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe, kritik maçta sahasında Konyaspor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti. İsmail Kartal yönetiminde çıktığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de, Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlayabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın başarısı konuşuluyor... 60 yaşındaki çalıştırıcı takımın başına geçtikten sonra ligde çıktığı 10 maçta 21 puan topladı (6G/3B/1M). Sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

Tecrübeli hoca son 6 haftada ise Kanarya'yı adeta uçuşa geçirdi. 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan elde etti. Sarı- lacivertliler, son İttifak Holding Konyaspor sınavında Süper Lig'de en fazla şut çektiği iç saha maçını oynadı (26).

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

İkinci yarıda sergilenen oyun 'sezonun en iyisi' olarak nitelendirildi. Taraftarlar tribüne geri döndü. Birçok oyuncunun performansı yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

KOÇ'UN HEDEFİ LÖW

Ve en önemlisi; İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra oluşan puan tablosu... Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile aynı puanı topladı (21). Sadece bir gol averajıyla (9'a 8) ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

Tüm bu olumlu istatistikler, "İsmail Kartal ile gelecek sezon da yola devam edilmesi" fikrini tartışmaya açtı. Olumlu bakanlar az değil. Bundan sonraki performans da önemli. "Kartal'ın yaptıklarını yabancı bir hoca gelip, yapsaydı 'kahraman' ilan edilirdi" yorumları yapıldı. Son kararı Ali Koç verecek. Koç'un hedefi Joachim Löw. Kartal, Alman hocanın yardımcısı da olabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

BEN İŞİME BAKIYORUM

İsmail Kartal, yeni teknik direktör arayışı ile ilgilenmediğini belirterek, "Bu yönetimin kararı. Ben ligi en iyi şekilde bitirmeye bakıyorum. Kırgınlığım yok" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, tek amacının taraftarı mutlu etmek olduğunu belirterek, "Onları mutlu edebildiysek ve coşkulu şekilde tribünlerden evlerine gönderebildiysek bize yeter" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

DEVLER LİGİ YOLU AÇILDI

Konyaspor ile farkı 2 puana indiren Fenerbahçe'de ikincilik hesapları daha kuvvetli yapılmaya başlandı... Hedef; kalan 8 haftada öne geçip, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal "Seneye kalsın mı?" tartışması başlatabilir

İki derbisi olan Kanarya, ara sonrası önce Kayseri deplasmanına gidecek. Ardından evinde G.Saray ve Göztepe'yi ağırlayacak. Rize (D), Gaziantep, Beşiktaş (D), Karagümrük ve Yeni Malatya (D) maçlarıyla ligi noktalayacak.

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