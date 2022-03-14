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Havamız güzel

“Son 5 maçın 4’ünü kazandık. 5 golle kazanmak önemli Arda’nın girişini çok iyi planlıyoruz. Zamanında aldık”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Havamız güzel
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya geldik. Çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. Alanya'da 5 golle galip gelmek önemli. Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı" dedi. Arda Güler sorusuna ise, "Ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol, 1 asist. Tam oynayacağı bir ortam vardı. Arda gibi daha çok gencimiz var" diye konuştu.
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