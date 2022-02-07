FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Roberto Carlos kendisi açıkladı: Türkiye'ye geliyorum!

Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri olan Roberto Carlos, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İsmail Kartal'dan önce Fenerbahçe'de adı geçen teknik direktör adaylarından olan Roberto Carlos'un sosyal medyada yayınlanan videosundaki sözleri, yıldız ismin hayranlarını heyecanlandırdı.

ROBERTO CARLOS TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Yayınlanan videoda iki taraftarın Roberto Carlos'tan imza aldığı görülürken, taraftarın sorusu üzerine Brezilyalı yıldız ismin ''Merak etme, Türkiye'ye geri dönüyorum'' sözleri merak uyandırdı.

Kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gören videonun ardından Roberto Carlos hakkındaki dedikodular da arttı.

FENERBAHÇE TEKNİK EKİBİNE Mİ KATILACAK?

Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın göreve geldiği Fenerbahçe'de, Roberto Carlos'un da ismi daha önce geçmişti. Sezon sonuna kadar Roberto Carlos'un göreve getirilmesi gündemdeydi ancak sarı-lacivertliler daha sonra İsmail Kartal'I A takım teknik direktörlüğüne getirdi.

Roberto Carlos'un sosyal medyada yayınlanan videosunun ardından akıllara ''İsmail Kartal'ın teknik ekibinde mi yer alacak?'' soruları geldi.

Roberto Carlos'un Türkiye temsilcisi Fatih Sönmez, birkaç hafta önce çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili TRT Haber'e ''Şu an için bize ulaşmış bir teklif yok. İhtimaller üzerine konuşmak doğru olmaz. Ama şartlar ve doğru zaman oluşursa neden olmasın. Sonuçta Fenerbahçe, Roberto Carlos, Fenerbahçe'nin eski evi'' açıklamalarını yapmıştı.

YENİ MALATYASPOR İDDİALARI DA ARTTI

Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından Roberto Carlos'un adı Yeni Malatyaspor ile de anılmaya başlandı. Özellikle Roberto Carlos'un sosyal medyada yayınlanan videosunun Yeni Malatyaspor ile ilgili olabileceği konuşuldu.