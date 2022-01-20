Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

Fenerbahçe, son olarak ligin 22. haftasında Altay'ı evinde konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve inişli - çıkış form grafiğinde derin bir nefes almıştı.
Maç sonrası Yunan medyası, Fenerbahçe'ye ilişkin önemli bir haberi gündeme getirdi. Buna göre Kanarya, daha önce de transferi için temaslarda bulunduğu Giannis Michailidis'i kadrosuna katabilir.
ROGON'UN OYUNCUSU
Haberde, PAOK forması giyen Giannis Michailidis'in son 2 müsabakada da kadroda olmamasına dikkat çekti. Bilindiği üzere PAOK, son olarak Çarşamba günü AEK'yı evinde konuk etmiş ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yunan ekibinde Giannis Michailidis, kadroda yer almadı.