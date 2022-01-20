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Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, bir yandan da transfer için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal ve yönetim, gelecek - gidecek isimler için çalışmalara başlarken, Yunan medyasından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe yönetiminin, ROGON menajerlik ile müşterek çalıştığı bilinirken, stoper mevkii için yeniden Giannis Michailidis isminin gündeme geldiği kaydedildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 18:28
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

Fenerbahçe, son olarak ligin 22. haftasında Altay'ı evinde konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve inişli - çıkış form grafiğinde derin bir nefes almıştı.

Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

Maç sonrası Yunan medyası, Fenerbahçe'ye ilişkin önemli bir haberi gündeme getirdi. Buna göre Kanarya, daha önce de transferi için temaslarda bulunduğu Giannis Michailidis'i kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

ROGON'UN OYUNCUSU
Haberde, PAOK forması giyen Giannis Michailidis'in son 2 müsabakada da kadroda olmamasına dikkat çekti. Bilindiği üzere PAOK, son olarak Çarşamba günü AEK'yı evinde konuk etmiş ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yunan ekibinde Giannis Michailidis, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

YENİDEN TEKLİF EDİLDİ
Aktarılan bilgilere göre Giannis Michailidis'in son 2 maçtır kadroda yer almamasının sebebi, Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığı. Buna göre ROGON menajerlik, Fenerbahçe'ye oyuncusunu yeniden teklif etti ve Yunan futbolcu, kendisini riske atmak istemiyor.

Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO
Öte yandan Giannis Michailidis'in, satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoper için pazarlığa başlayabileceği ve rakamı indirmek isteyeceği dile getirildi.

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