Fenerbahçe için Yunanistan'dan stoper transferi iddiası! Giannis Michailidis ve teklif...

Fenerbahçe, son olarak ligin 22. haftasında Altay'ı evinde konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve inişli - çıkış form grafiğinde derin bir nefes almıştı.

Maç sonrası Yunan medyası, Fenerbahçe'ye ilişkin önemli bir haberi gündeme getirdi. Buna göre Kanarya, daha önce de transferi için temaslarda bulunduğu Giannis Michailidis'i kadrosuna katabilir.