Fenerbahçe'ye gelmeden gidiyor! Anderlecht Allahyar'ı istiyor

2019-20 sezonunun başında İran'dan Fenerbahçe'ye 750 bin Euro'luk bedelle transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, hazırlık maçlarında forma giydikten sonra İstanbulspor'a kiralanmıştı. 3 aylık bir sürenin ardından İstanbulspor'dan da ayrılan Allahyar, daha sonra kiralık olarak Zorya'nın yolunu tutmuştu.

Ukrayna'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 21 yaşındaki golcü, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk gibi takımların da ilgisini çekmişti. 3.5 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Allahyar, bu opsiyon kullanılmadığı için Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyordu.