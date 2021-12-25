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Fenerbahçe'ye gelmeden gidiyor! Anderlecht Allahyar'ı istiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Ukrayna'ya kiralık olarak giden Allahyar Sayyadmanesh, Zorya formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan genç golcünün Fenerbahçe'ye dönmesi beklenirken Anderlecht devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:57
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye gelmeden gidiyor! Anderlecht Allahyar'ı istiyor

2019-20 sezonunun başında İran'dan Fenerbahçe'ye 750 bin Euro'luk bedelle transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, hazırlık maçlarında forma giydikten sonra İstanbulspor'a kiralanmıştı. 3 aylık bir sürenin ardından İstanbulspor'dan da ayrılan Allahyar, daha sonra kiralık olarak Zorya'nın yolunu tutmuştu.

Ukrayna'da gösterdiği performansla adından söz ettiren 21 yaşındaki golcü, Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk gibi takımların da ilgisini çekmişti. 3.5 milyon Euro'luk satın alma bedeli olan Allahyar, bu opsiyon kullanılmadığı için Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyordu.

Fenerbahçe'ye gelmeden gidiyor! Anderlecht Allahyar'ı istiyor

ANDERLECHT DEVREDE!

Belçika basınına yansıyan habere göre; Anderlecht gözünü Allahyar'a dikti. Belçika devinin, kış transfer döneminde genç golcüye sözleşme imzalatacağı belirtildi.

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