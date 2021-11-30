FENERBAHÇE HABERLERİ: Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya İrfan Can Kahveci eleştirisi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin goldeki asistini yapan İrfan Can Kahveci'nin 78. dakikada oyundan alınmasını değerlendiren Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira'nın bu kararına anlam veremediğini söyledi.

"BU KADROYLA BURALARDA OLUNMAMALI"

Pereira'nın İrfan Can hamlesi hakkında konuşan Volkan Demirel, "Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim. Bu kadroyla buralarda olunmamalı." dedi.