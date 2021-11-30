Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya İrfan Can Kahveci eleştirisi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya İrfan Can Kahveci eleştirisi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira oyuncu tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. BeIN Sports yorumcusu Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira'nın maçın 78. dakikasında İrfan Can Kahveci'yi oyundan almasını eleştirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 08:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya İrfan Can Kahveci eleştirisi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin goldeki asistini yapan İrfan Can Kahveci'nin 78. dakikada oyundan alınmasını değerlendiren Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira'nın bu kararına anlam veremediğini söyledi.

"BU KADROYLA BURALARDA OLUNMAMALI"
Pereira'nın İrfan Can hamlesi hakkında konuşan Volkan Demirel, "Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim. Bu kadroyla buralarda olunmamalı." dedi.

DİĞER
Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan bomba sözler: "Bunun sorumlusu yönetim ve Ali Koç"
İstanbul'un göbeğinde sır ölüm! Kağıthane'de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce kaldığı evde ölü bulundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor