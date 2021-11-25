Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, P'Topulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, M. Camara, A. Camara, Onyekuru, Masouras, El Arabi.

FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Osayi (Rossi), İrfan Can, Berisha.

SARI LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun mücadelede yer alması beklenmiyor. Galatasaray maçında sakatlanan ve ayak bileği şişen Mesut Özil de antrenmana çıkmadı. Mesut'un Olympiakos deplasmanına götürülmemesi bekleniyor. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.





ZAJC CEZA SINIRINDA



Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

OLYMPIAKOS LİGDE LİDER

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

"KUPA 2"DE 123. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 23. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.