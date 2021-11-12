Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

Süper Lig'de gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan Szalai için bu kez de İspanyol devi Barcelona'nın harekete geçtiği iddia edildi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansa Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Attila Szalai için bomba bir iddia gündemi sarstı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

SCOUTLAR TAKİP EDİYOR

Takvim'in derlediği habere göre; Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre, transfer listesinde Szalai de yer alıyor. Barcelona scout ekibinin bir süredir genç stoperi yakından izlediği ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

EURO 2020 FAKTÖRÜ

İspanyol devinin listesindeki diğer oyuncuların Alessio Romagnoli, James Hill ve Jules Kounde olduğu iddia ediliyor. Ancak İspanyol basını, maddi sorunlarla boğuşan Barcelona'da Szalai transferi için en büyük problemin yüksek bonservis bedeli olabileceğini vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Macar futbolcunun fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maçta görev yapan Attila Szalai özellikle Koreli stoper Kim Min Jae ile çok iyi bir uyum sergiliyor. Macar yıldız, Euro 2020'de milli takım forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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