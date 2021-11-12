FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'ye bir kanca daha! Barcelona... (FB spor haberi)

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansa Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Attila Szalai için bomba bir iddia gündemi sarstı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı.

SCOUTLAR TAKİP EDİYOR Takvim'in derlediği habere göre; Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre, transfer listesinde Szalai de yer alıyor. Barcelona scout ekibinin bir süredir genç stoperi yakından izlediği ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapılabileceği belirtiliyor.