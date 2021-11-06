Fenerbahçe Kulübü disleksi hastalığına dikkati çekti

Fenerbahçe Kulübü, 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası'nda 11 Yaş Altı Takımı kalecilerinden Doruk Yazıcı'nın hedeflerini paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan röportajda, Doruk Yazıcı Fenerbahçe'ye hizmet eden bir kaleci olmak istediğini belirterek, "Bateriyi çok iyi çalıyorum, futbolu da çok iyi oynuyorum. Fenerbahçe'de devam edeceğim. Okuma zorluğu çekiyorum ama bu beni engellemiyor. İstediğimi yapabilirim. Hayalim yıllarca bu görevi başarıyla yapabileceğim Fenerbahçe'ye hizmet edebileceğim bir kaleci olmak." ifadelerini kullandı.

Tecrübelerini paylaşan ve disleksi ile ilgi bilgi veren Doruk'un annesi İrem Yazıcı ise şunları kaydetti:

"Bateriye başladığında durumunu fark ettik. Notaları çok iyi ezberleyip bateri çalarken, okumakta zorluk çektiğini fark edince bir pedagoga başvurduk. Pedagog disleksi olabileceğini söyledi. Disleksi aslında bir öğrenme bozukluğu. Bu çocuklar çok zeki oluyorlar ve bu zekaları ile birlikte öğrenme şekillerinde birtakım bozukluklar oluyor. Disleksi kendi alanında birçok noktada ayrılıyor. Doruk'taki az seviyedeki bir disleksiydi. Dolayıyla bununla ilgili bir okul bulduk ve spora olan yatkınlığı gelişti. Hem bateriyi hem sporu birlikte götürmeye başladık. Bu çocukların birçoğu he sporu hem sanatı birlikte götürebilecek çocuklar. Bu zekaya ve öngörüye açık olan çocuklar."