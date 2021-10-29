Fenerbahçe haberleri | Pereira'dan yeni başlangıç

Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve Alanyaspor'a kaybeden Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek yeni sayfa açmak istiyor. Sarı-lacivertliler karşılaşma öncesinde galibiyete kilitlendi. Hücumda daha çok risk alacak olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, "Kazanıp yeni bir çıkış başlatalım" dedi.
Son 5 resmi karşılaşmada 1 galibiyet alabilen F.Bahçe'de Konyaspor maçı öncesi Samandıra'da 'alarm' seviyesi zirveye çıktı. Vitor Pereira, ekibiyle birlikte rakibi her yönüyle mercek altına alırken, oyuncuları 3 puan konusunda uyardı. Portekizli hocanın, "Kayıplarımız fazlalaştı. Artık kazanıp yeni bir çıkış başlatmalıyız" dediği öğrenildi. Alanyaspor maçında oyun olarak iyi olsalar da skor üretmede yetersiz kaldıklarını da belirten tecrübeli çalıştırıcı, son vuruşlarda daha dikkatli olunmasını istedi.
VALENCIA FORVETE GEÇİYOR
Pereira'nın galibiyet için iki aşamalı plan yaptığı belirlendi.
1- Sahasında bu sezon kaybetmeyen (3G/2B) rakibe karşı savunma güvenliği yine elden bırakılmayacak. Özellikle Serdar Gürler'e önlem alınacak.
2- Hücumda daha aktif olunacak. Bunun için defans oyuncuları dahil herkes ataklara destek verecek... Sarı-lacivertli çalıştırıcının yarın akşam Valencia'yı tekrar forvete çekip, asist desteği için de Mesut Özil ve İrfan Can'ı devreye alacağı öğrenildi.