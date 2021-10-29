Samandıra’da forma savaşı

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra'da önce 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncuların forma kapma savaşı dikkat çekerken, takımdaki tek eksik Serdar Aziz yine tek başına özel program uyguladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra'da önce 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Oyuncuların forma kapma savaşı dikkat çekerken, takımdaki tek eksik Serdar Aziz yine tek başına özel program uyguladı.