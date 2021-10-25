Stefan Kuntz maçı seyretti

Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.
Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.