Haberler Fenerbahçe Stefan Kuntz maçı seyretti

Stefan Kuntz maçı seyretti

Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Stefan Kuntz maçı seyretti
Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.
SON DAKİKA