UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 3. maçında Antwerp ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

📺 FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI BİLET FİYATLARI!

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL