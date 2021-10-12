FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor.
Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan ancak transferi bitiremeyen İstanbul ekibi, bu kez ısrarcı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Boşnak yıldızın transfer edilmesi halinde 3-4-2-1 sisteminde sol kanat probleminin giderileceğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden ocak ayında devreye girecek.
ARSENAL ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
Kanarya, Arsenal'de forma şansı bulamayan Kolasinac'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemek istemiyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmek istediği belirtilirken, Arsenal'in transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.