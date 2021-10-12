Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac ısrarı devam ediyor. Sol kanat bek rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun transferini ocak ayında bitirmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Boşnak futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeyi istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile temasların hızlandırılacağı bildirildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve Arsenal'ın transferdeki tavrı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 13:12
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

Yeni Asır'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan ancak transferi bitiremeyen İstanbul ekibi, bu kez ısrarcı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Boşnak yıldızın transfer edilmesi halinde 3-4-2-1 sisteminde sol kanat probleminin giderileceğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden ocak ayında devreye girecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

ARSENAL ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
Kanarya, Arsenal'de forma şansı bulamayan Kolasinac'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemek istemiyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmek istediği belirtilirken, Arsenal'in transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! İşte Arsenal'ın transferdeki tavrı

Geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 27 maça çıkmış 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Kolasinac, Bosna milli formasıyla da 41 maça çıktı.

SON DAKİKA