FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Hatayspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Neyseki artık 5 değişiklik hakkı var! Malum penaltı olduğu iddia edilen pozisyon bence penaltı değil. Kim'in kafasından destek eline giden top yeni kurallara göre penaltı olarak değerlendirilmiyor. Zaten VAR hakemi çağırmaya bile gerek görmedi. Muhtemelen söz konusu Fenerbahçe olduğu için sakız gibi çiğnenecek bu pozisyon. Lakin kimse boş yere gaza gelmesin. Hatay'dan alınan puan bana göre çok değerli. Zira gerçekten çok iyi bir takım.

GÜRCAN BİLGİÇ - MESAJ DOLU MAÇ İlk 11 açıklandığında 25 yaşın altında yedi oyuncu ile sahadaydı Fenerbahçe. Gustavo ile Valencia'nın yönetiminde, koşan, mücadeleden sakınmayan, maçı yüzde yüz yaşayan genç bir kadro vardı sahada. 70'e kadar "tıkır- tıkır" işleyen sistemle oynadılar. Rakibe topu vermek, Pereira'nın en çok istediği şey. Dört maçtır kazanarak gelen Hatayspor'un, karşılaşmayı kazanmak için risk alacağı tahmin etmiş gibiydi.