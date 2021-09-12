Yeni forma ‘trend’ olur

Fenerbahçe Beko, 2021- 22 sezonunda çubuklu formanın ardından giyeceği yeni formasını tanıttı. "Yepyeni bir macera ve büyük zaferler için çıktığımız 2021-22 sezonu öncesinde, @fenerium'un hazırladığı forma koleksiyonumuzun en özel parçalarından biriyle karşınızdayız!" sloganıyla tanıtılan formalar büyük ilgi çekti.
FenerbahçeBeko, 2021- 22 sezonunda çubuklu formanın ardından giyeceği yeni formasını tanıttı. "Yepyeni bir macera ve büyük zaferler için çıktığımız 2021-22 sezonu öncesinde, @fenerium'un hazırladığı forma koleksiyonumuzun en özel parçalarından biriyle karşınızdayız!" sloganıyla tanıtılan formalar büyük ilgi çekti.