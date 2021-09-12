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Yeni forma ‘trend’ olur

Fenerbahçe Beko, 2021- 22 sezonunda çubuklu formanın ardından giyeceği yeni formasını tanıttı. "Yepyeni bir macera ve büyük zaferler için çıktığımız 2021-22 sezonu öncesinde, @fenerium'un hazırladığı forma koleksiyonumuzun en özel parçalarından biriyle karşınızdayız!" sloganıyla tanıtılan formalar büyük ilgi çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 06:50
Yeni forma ‘trend’ olur
Fenerbahçe Beko, 2021- 22 sezonunda çubuklu formanın ardından giyeceği yeni formasını tanıttı. "Yepyeni bir macera ve büyük zaferler için çıktığımız 2021-22 sezonu öncesinde, @fenerium'un hazırladığı forma koleksiyonumuzun en özel parçalarından biriyle karşınızdayız!" sloganıyla tanıtılan formalar büyük ilgi çekti.
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