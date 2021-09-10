SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Burak Kapacak'tan Vitor Pereira'ya büyük övgü!

Fenerbahçe'nin bu yaz Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten genç futbolcu, hedefleri ve takımın genel durumuyla ilgili bilgi verirken, teknik direktör Vitor Pereira hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah namağlup hep birlikte yolumuza devam ederiz."

"HOCAMIZ HEP GÜLER YÜZLÜ"

"Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var."

Burak Kapacak, "Fenerbahçe forması ile neler yapmayı hedefliyorsun?" sorusuna ise, "Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor." diye cevap verdi.

Antrenman temposuna yavaş yavaş alıştığını belirten genç isim, "Eksiklerim vardı ama yavaş yavaş toparlamaya başlıyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Kötü niyetli insan olduğunu düşünmüyorum. Bu çok güzel bir şey" dedi.

Burak Kapacak, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleriyle ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Kimle oynarsak oynayalım, biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da sonuç olarak Fenerbahçe ile oynayacaklarını biliyorlar. Onlar da buraya gelecek, biz de oraya gideceğiz. Hiç problem yok. Onlar da bizden korkuyorlardır, biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda söyledim. Problem olacağını sanmıyorum, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Zor rakipler ama biz de onlara göre zor rakibiz. Bir problem yok. Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Zor ama imkansız değil bence, yapabiliriz. Onlar için de biz zoruz."

"KÖTÜ NİYETLİ İNSAN YOK ARAMIZDA"

Takım içindeki havaya değinen genç oyuncu, "Takım içinde güzel bir arkadaşlık var. Bence güzel ilerliyor, zaten kötü niyetli insan, futbolcu yok aramızda. Olacağını da sanmıyorum. Böyle devam ederse, çok daha güzel başarılar elde edebiliriz. Futbolda çok önemli bir takımda arkadaşlık, o bağlılık çok önemli. Bunu sürdürebilirsek çok güzel işler başarabiliriz. Aslında tüm oyuncularla sohbet, muhabbet ederim. Muhammed, Arda, Mert abi, Mesut abi, Serdar abiyle, Serdar abi pek konuşmaz ama onunla da muhabbet ederiz. (Gülüyor) Bence aram hepsiyle iyi. Gençler, tecrübeliler hiç problem yok. Zaten tecrübelilerle ben bir şey konuşmuyorum, onlar bir şeyler söyler ben dinlerim. Genelde öyle olur. Komik bir şeyler söylerseler ben de gülerim." diye konuştu.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Hedefleriyle ilgili de konuşan genç futbolcu, "Benim hedeflerim kafamda bitmeyen hedefler. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… bitmez yani. Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu! Bundan sonraki yıllardaki hedefim bu yani. Önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Tabii hepsinin de ötesinde statta maça çıkmak. Şu an en büyük hedefim bu." ifadelerini kullandı.

Burak, şarkı söyleme ve dublaj konusundaki yeteneğine ilişkin soruyu ise, "Evet, şarkı söylemeyi seviyorum ama şu an yeri değil (Gülerek).Dublaj yeteneğime gelince de şu an yapmayayım, sesim kaldırmıyor. Belki daha sonra." şeklinde yanıtladı.