Haberler Fenerbahçe Mert Hakan sevinci

Mert Hakan sevinci

Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Dünkü idmanın tamamında yer alan oyuncu, Helsinki maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Diğer sakatlar Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci’nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50
Mert Hakan sevinci
Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Dünkü idmanın tamamında yer alan oyuncu, Helsinki maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Diğer sakatlar Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin ise tedavilerine devam edildi.
SON DAKİKA