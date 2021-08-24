Mert Hakan sevinci

Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Dünkü idmanın tamamında yer alan oyuncu, Helsinki maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Diğer sakatlar Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci’nin ise tedavilerine devam edildi.
Sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Dünkü idmanın tamamında yer alan oyuncu, Helsinki maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Diğer sakatlar Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin ise tedavilerine devam edildi.