Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin transfer dönemi sona ermeden yolları ayırmayı planladığı Ozan Tufan için bekleyiş sürerken, sar-lacivertli yönetimin planı ise ortaya çıktı. İngiliz yetkililer ile görüşme halinde olan Fenerbahçe yçnetimi, kiralık sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor…

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

TRANSFER OLURSA F.BAHÇE LİMİTİ AÇACAK
Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak. Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.

SON DAKİKA