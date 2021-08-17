Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan 'a İngiltere kapısı açılıyor…

Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.