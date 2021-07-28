Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Maça damgasını vurdu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Maça damgasını vurdu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcı idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. 53 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği ile oynanan özel maç boyunca sahadaki futbolcularla tek tek ilgilendi ve her golde büyük coşku yaşadı. Vitor Pereira bu tepkileri hakkında, "ben her zaman, her zaman kazanmayı isterim arkadaşım. Ben buyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:41
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Maça damgasını vurdu!

Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'yle oynadığı hazırlık maçına teknik direktör Vitor Pereira'nın hırs, heyecan, istek ve sevinci damga vurdu.

Maç boyu oturmayan, sahadaki futbolculara tek tek seslenen, taktik tahtasında 10 dakika isteklerini anlatan Portekizli teknik adam, takımın 4. golünde sağ yumruğunu kaldırarak havaya sıçradı.

Hürriyet'in haberine göre; Böylesi bir hazırlık maçında gösterdiği coşkulu tepki hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Güzel fotoğraf ancak ben her zaman, her zaman kazanmayı isterim arkadaşım. Ben buyum."

Kulübede 90 dakika boyunca durmayan Pererira'nın oyuncularla iletişimi de gözlerden kaçmadı.

Samatta sakatlanınca yanına gidip darbe aldığı yere bakan ve ağrı durumunu soran Portekizli ikinci yarının ortalarında oyundan çıkan tüm oyuncularla 'çak' yaptı. Caner 'çak' sonrası Pereira'ya sarılırken aynı görüntüler maç sonunda da oluştu.

SON DAKİKA