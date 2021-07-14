Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Anderson Lazio'ya geri döndü (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Anderson Lazio'ya geri döndü (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu Felipe Anderson, Lazio'ya geri döndü. Lazio, Anderson'u 3 milyon Euro + sonraki satışın yüzde 50'si karşılığında tekrar kadrosuna kattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:24
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Felipe Anderson Lazio'ya geri döndü (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu Felipe Anderson, 2018'de ayrıldığı Serie A ekibi Lazio'ya geri döndü.

Lazio, 2018 yılında 38 milyon euro gibi büyük bir bedelle West Ham'a gönderdiği Sambacı'yı, 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışın yüzde 50'si karşılığında kadrosuna kattı ve transferde önemli bir karlılık sağlamayı başardı.

2013-2018 yılları arasında Lazio'da oynayan Sambacı, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi ve 15 maçta oynayabildiği Portekiz ekibinde 1 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da 5 yıllık dönemde 177 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 34 gol ve 39 asist yaptı.

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