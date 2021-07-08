Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 10:28
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

ATABERK DADAKDENİZ

Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursaspor forması giyen Ataberk Dadakdeniz sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

VILHENA

Ozan Tufan'a yurt dışından yoğun bir ilgi bulunması Fenerbahçe'nin orta saha arayışlarına girmesine sebep oldu. Krasnodar forması giyen Vilhena, sarı lacivertli ekibin listesine girdi. 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koydu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

BENDEGUZ BOLLA

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak EURO 2020'de Macaristan kadrosunda yer alan Bendeguz Bolla geldi. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

SIME VRSALJKO

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Sime Vrsaljko için resmi görüşmelere başlanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Kanatlarda kaliteli bir isimle devam etmek isteyen Fenerbahçe, Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de iyi bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Sarı-lacivertlilerin, Gabonlu forvetin menajeri ile anlaştığı bildirildi. Hatayspor önerilen şartları kabul ederse, Boupendza kadroya dahil edilecek. 24 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 22 gol attı.

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