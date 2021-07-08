Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Vilhena, Yarmolenko, Bendeguz Bolla... | Fb haberleri

SEAD KOLASINAC Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolasinac için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

VILHENA Ozan Tufan'a yurt dışından yoğun bir ilgi bulunması Fenerbahçe'nin orta saha arayışlarına girmesine sebep oldu. Krasnodar forması giyen Vilhena, sarı lacivertli ekibin listesine girdi. 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada oynadı ve 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koydu.