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Samatta gitmiyor!

Geçtiğimiz sezonki hayal kırıklığının ardından satılması planlanan Samatta’dan mesa var. Çalışmalarda yer alan Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe’de kalmak istediğini belirtip, “Bu sezon takımın hedeflediği başarılara katkı sağlamak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Samatta gitmiyor!
Geçtiğimiz sezonki hayal kırıklığının ardından satılması planlanan Samatta'dan mesa var. Çalışmalarda yer alan Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtip, "Bu sezon takımın hedeflediği başarılara katkı sağlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.
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