Samatta gitmiyor!

Geçtiğimiz sezonki hayal kırıklığının ardından satılması planlanan Samatta’dan mesa var. Çalışmalarda yer alan Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe’de kalmak istediğini belirtip, “Bu sezon takımın hedeflediği başarılara katkı sağlamak istiyorum” açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz sezonki hayal kırıklığının ardından satılması planlanan Samatta'dan mesa var. Çalışmalarda yer alan Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtip, "Bu sezon takımın hedeflediği başarılara katkı sağlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.