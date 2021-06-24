Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş öneri! "Basketbolun başına ben geçeceğim..."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş öneri! "Basketbolun başına ben geçeceğim..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'a flaş bir öneri geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Sayın Ali Koç, de ki basketbol takımını A.Ş.'ye geçireceğim de ben alacağım. Obradovic'i de getireceğim." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:49
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş öneri! "Basketbolun başına ben geçeceğim..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslendi. Yıldırım yaptığı açıklamada basketbol şubesinin başına geçmek istediğini ifade etti ve Obradovic'i takımın başına getireceğini aktardı.

İşte o sözler;

"Sayın Ali Koç, de ki basketbol takımını A.Ş.'ye geçireceğim de ben alacağım. Obradovic'i de getireceğim. Her sene de Final-Four oynayacağız. Bizde para çok."

"Bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini.

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