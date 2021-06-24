Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş öneri! "Basketbolun başına ben geçeceğim..."

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslendi. Yıldırım yaptığı açıklamada basketbol şubesinin başına geçmek istediğini ifade etti ve Obradovic'i takımın başına getireceğini aktardı.

İşte o sözler;

"Sayın Ali Koç, de ki basketbol takımını A.Ş.'ye geçireceğim de ben alacağım. Obradovic'i de getireceğim. Her sene de Final-Four oynayacağız. Bizde para çok."



"Bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini.