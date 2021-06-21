Dzeko’dan kötü haber

Başkan Ali Koç'un Edin Dzeko ile anlaştığı iddiası heyecana neden olmuştu. Ancak Boşkan yıldız cephesi haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dzeko'nun menajeri Irfan Redzepagic konuyla ilgili soruya, "F.Bahçe söylentileri nereden çıkıyor bilmiyorum. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.
Başkan Ali Koç'un Edin Dzeko ile anlaştığı iddiası heyecana neden olmuştu. Ancak Boşkan yıldız cephesi haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dzeko'nun menajeri Irfan Redzepagic konuyla ilgili soruya, "F.Bahçe söylentileri nereden çıkıyor bilmiyorum. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. 35 yaşındaki Edin'in Roma ile 1 yıl daha kontratı var.