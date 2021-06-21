Haberler Fenerbahçe Dzeko’dan kötü haber

Dzeko’dan kötü haber

Başkan 'un ile anlaştığı iddiası heyecana neden olmuştu. Ancak Boşkan yıldız cephesi haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dzeko'nun menajeri konuyla ilgili soruya, " söylentileri nereden çıkıyor bilmiyorum. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Dzeko’dan kötü haber
Başkan 'un ile anlaştığı iddiası heyecana neden olmuştu. Ancak Boşkan yıldız cephesi haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Dzeko'nun menajeri konuyla ilgili soruya, " söylentileri nereden çıkıyor bilmiyorum. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. 35 yaşındaki Edin'in ile 1 yıl daha kontratı var.
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