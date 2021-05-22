Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi: Fenerbahçe ile yüzde 99 anlaşırım

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi: Fenerbahçe ile yüzde 99 anlaşırım

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İstanbul’a gelecek olan Muriqi’in ile masaya oturacağı ve çevresine anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediği belirtildi. Muriqi'nin, "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa %99 anlaşırım" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi: Fenerbahçe ile yüzde 99 anlaşırım

'da sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. 'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve bu sırada Fenerbahçe ile de masaya oturacağı ileri sürüldü.

Kosovalı golcünün yakın çevresine "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa yüzde 99 anlaşırım" dediği iddia edildi. 'nun takıma uyum sağlayamayan Muriç'i daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'ye kiralık göndermeye razı olması bekleniyor. Yeniden Fenerbahçe formasını giyme ihtimali yüksek olarak gösterilen Muriç, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ligde 15 gol+6 asistle oynamış, 'nda forma giydiği 4 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirmişti.

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