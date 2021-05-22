Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi: Fenerbahçe ile yüzde 99 anlaşırım

İtalya'da sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Vedat Muriç'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve bu sırada Fenerbahçe ile de masaya oturacağı ileri sürüldü.

Kosovalı golcünün yakın çevresine "Fenerbahçe'ye transferim söz konusu olursa yüzde 99 anlaşırım" dediği iddia edildi. Lazio'nun takıma uyum sağlayamayan Muriç'i daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'ye kiralık göndermeye razı olması bekleniyor. Yeniden Fenerbahçe formasını giyme ihtimali yüksek olarak gösterilen Muriç, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ligde 15 gol+6 asistle oynamış, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 4 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirmişti.