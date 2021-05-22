Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e Atletico Madrid talip oldu!

Son dakika transfer haberleri: 'nin genç kalecisi 'e talip oldu!

Son dakika transfer haberi... Kiralık oynadığı ’da çok başarılı bir performansa imza atan , ’in radarına girdi. Genç eldivenin menajeri, kulübüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e Atletico Madrid talip oldu!

yeni sezon öncesi Altay Bayındır için 'dan teklif beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. , Sarı-Lacivertliler'in 'da kiralık olarak oynayan genç eldiveni 'e kancayı attı.

Takvim'in haberine göre; 'nun da menajeri olan 'ın bir süredir Berke ile çalıştığı ve deviyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. eğer genç kaleci ile anlaşma sağlarsa Fenerbahçe ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. Sarı-Lacivertliler, Berke'nin yerine 'dan 'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

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