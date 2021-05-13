Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi...

Son dakika spor haberleri: 'de yeniden sesleri! 'nun yeni görevi...

'de şampiyonluk şansının azalması ile birlikte gelecek sezon planları da yeniden değerlendirilecek. Önümüzdeki sezon ile yola devam edilmesi fikri tekrar gözden geçirilecek. Sarı-lacivertlilerde ismi yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi... (Fb haberi)

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan 'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi... (Fb haberi)

Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan ile yola devam edilme görüşü, Sivasspor yenilgisiyle bir miktar zayıfladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi... (Fb haberi)

Şampiyonluk yolunda kritik Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi... (Fb haberi)

Yönetim, takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeniden Joachim Löw sesleri! Emre Belözoğlu'nun yeni görevi... (Fb haberi)

EMRE BELÖZOĞLU LÖW'ÜN YARDIMCISI OLABİLİR!
Avrupa Şampiyonası sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca, Emre'nin yardımcısı olması da gündemde.

SON DAKİKA