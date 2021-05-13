Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan Emre Belözoğlu ile yola devam edilme görüşü, Sivasspor yenilgisiyle bir miktar zayıfladı.
Şampiyonluk yolunda kritik Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.