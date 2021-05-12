Papiss Cisse penaltı bekledi

Kanarya’nın tek golünü atan Papiss Cisse 73. dakikada penaltı bekledi. Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Senegalli forvet tam topa vuracağı sırada aynı anda hamle yapan Sivassporlu oyuncu top yerine Cisse’nin ayağına vurdu. Yerde kalan Cisse penaltı bekledi. Orta hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirirken, VAR’dan da bir uyarı gelmedi.
Kanarya'nın tek golünü atan Papiss Cisse 73. dakikada penaltı bekledi. Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Senegalli forvet tam topa vuracağı sırada aynı anda hamle yapan Sivassporlu oyuncu top yerine Cisse'nin ayağına vurdu. Yerde kalan Cisse penaltı bekledi. Orta hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.