Haberler Fenerbahçe Papiss Cisse penaltı bekledi

Papiss Cisse penaltı bekledi

Kanarya’nın tek golünü atan Papiss Cisse 73. dakikada penaltı bekledi. ceza sahasında yaşanan pozisyonda Senegalli forvet tam topa vuracağı sırada aynı anda hamle yapan Sivassporlu oyuncu top yerine Cisse’nin ayağına vurdu. Yerde kalan Cisse penaltı bekledi. Orta hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirirken, VAR’dan da bir uyarı gelmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Papiss Cisse penaltı bekledi
Kanarya'nın tek golünü atan Papiss Cisse 73. dakikada penaltı bekledi. ceza sahasında yaşanan pozisyonda Senegalli forvet tam topa vuracağı sırada aynı anda hamle yapan Sivassporlu oyuncu top yerine Cisse'nin ayağına vurdu. Yerde kalan Cisse penaltı bekledi. Orta hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.
SON DAKİKA