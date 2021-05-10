Haberler Fenerbahçe Miha Zajc piyangosu

piyangosu

Fenerbahçe’nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa’ya satın alma opsiyonu ile kiraladığı ’tan müjdeli haber geldi. Genoa’da teknik direktör , Slovenyalı futbolcuya 21. kez ilk 11’de şans verdi. Anlaşma gereği Zajc’ın otomatik satın alma opsiyonunun devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler bu transferden 3.5 milyon euro kasasına koyma şansı elde edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Miha Zajc piyangosu
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonu ile kiraladığı 'tan müjdeli haber geldi. Genoa'da teknik direktör , Slovenyalı futbolcuya 21. kez ilk 11'de şans verdi. Anlaşma gereği Zajc'ın otomatik satın alma opsiyonunun devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler bu transferden 3.5 milyon euro kasasına koyma şansı elde edecek.
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