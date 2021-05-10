Miha Zajc piyangosu

Fenerbahçe’nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa’ya satın alma opsiyonu ile kiraladığı Miha Zajc’tan müjdeli haber geldi. Genoa’da teknik direktör Davide Ballardini, Slovenyalı futbolcuya 21. kez ilk 11’de şans verdi. Anlaşma gereği Zajc’ın otomatik satın alma opsiyonunun devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler bu transferden 3.5 milyon euro kasasına koyma şansı elde edecek.
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonu ile kiraladığı Miha Zajc'tan müjdeli haber geldi. Genoa'da teknik direktör Davide Ballardini, Slovenyalı futbolcuya 21. kez ilk 11'de şans verdi. Anlaşma gereği Zajc'ın otomatik satın alma opsiyonunun devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler bu transferden 3.5 milyon euro kasasına koyma şansı elde edecek.