Emre Belözoğlu: Beşiktaş panikleyecek!

Erzurumspor galibiyetiyle matematiksel olarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan Fenerbahçe, pes etmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu da öğrencilerinin motivasyon kaybı yaşamaması için toplantılar yapıyor. son olarak Erzurumspor maçı sonrası soyunma odasında konuşan genç hoca, "Sezonun en iyi başlangıcını yaptığımız bir karşılaşmaydı. Oynanan futbol tabii ki önemli ama kalan 3 maçı ne yapıp edip kazanmalıyız. Biz yeter ki kazanalım, bu işin sonu iyi olacak" diye konuştu.

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş ile aramızdaki 5 puanlık fark pes etmemize sebep olmamalı. Geçmiş yıllarda son saniyeye kadar futbolda neler olduğunu deneyimledik. Takipçiyiz ama kalan 3 maçta da bitiş düdüğüne kadar kazanma ruhuyla mücadele etmeliyiz. Kamuoyunda Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmeye başlaması bizleri daha çok motive etmeli. Daha önce de söylemiştim, yine puan kaybedecekler ve panik havası oluşacaktır. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz."