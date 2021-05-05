Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Beşiktaş panikleyecek!

: panikleyecek!

Belözoğlu, şampiyonluk yarışındaki iddiasından vazgeçmiyor: Biz yeter ki 3 maçı da kazanalım, bu işin sonu iyi olacak. Rakibimizle puan farkı 5 olmasına rağmen pes etmeyeceğiz. Yine puan kaybedecekler ve panik havası mutlaka oluşacaktır.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Emre Belözoğlu: Beşiktaş panikleyecek!

galibiyetiyle matematiksel olarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını koruyan , pes etmiyor. Teknik direktör da öğrencilerinin motivasyon kaybı yaşamaması için toplantılar yapıyor. son olarak Erzurumspor maçı sonrası soyunma odasında konuşan genç hoca, "Sezonun en iyi başlangıcını yaptığımız bir karşılaşmaydı. Oynanan futbol tabii ki önemli ama kalan 3 maçı ne yapıp edip kazanmalıyız. Biz yeter ki kazanalım, bu işin sonu iyi olacak" diye konuştu.

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: " ile aramızdaki 5 puanlık fark pes etmemize sebep olmamalı. Geçmiş yıllarda son saniyeye kadar futbolda neler olduğunu deneyimledik. Takipçiyiz ama kalan 3 maçta da bitiş düdüğüne kadar kazanma ruhuyla mücadele etmeliyiz. Kamuoyunda Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmeye başlaması bizleri daha çok motive etmeli. Daha önce de söylemiştim, yine puan kaybedecekler ve panik havası oluşacaktır. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz."

SON DAKİKA