Haberler Fenerbahçe En golcü savunma

En golcü savunma

’nin 64 golününün 23’üne savunmacılar katkı yaptı. ’nın geri dörtlüsünde oynayan isimler, 10 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
En golcü savunma

Birçok maçta eleştiri oklarının hedefinde kalan savunması, bu sezon 'de hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Savunma dörtlüsünde görev yapan 9 oyuncudan 7'si gol ya da asistle hücum güç kattı. 'nın bu 7 ismi, bu sezon atılan 64 golün 23'üne direkt katkı sağladı. 10 gol, 13 asistlik performans sergileyen sarı-lacivertlilerin geri dörtlüsünde; 9 asistle, ara transfer döneminde kadroya katılan de 3 golle öne çıktı. Bu arada 'ın savunma dörtlüsündeki isimler 14, 'ın savunmacıları ise 7 gole direkt katkı sağladı.

SON DAKİKA