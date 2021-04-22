Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Samandıra'da önceki akşam büyük sevinç yaşanırken, teknik heyet zirve hesaplarına başladı. Hedef kalan 6 maçı da kazanıp mutlu sona ulaşmak. Ancak bunun için ikili averajda önde olan Beşiktaş'ın en az 4 puan daha yitirmesi gerekiyor. Belözoğlu ve ekibi bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Liderlik içinse 40. haftaya odaklanıldı.