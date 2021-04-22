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'de şampiyonluk hesapları başladı! ...

Son dakika haberi... Sarı-lacivertliler, 4 hafta daha kayıpsız giderek 40. haftada liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Son 2 haftaya zirvede girilirse özlenen şampiyonluğun geleceği hesaplanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Erol Bulut'u gönderip takımın başına 'nu getirdikten sonra ligde çıkışa geçen , Beşiktaş'ın Sivas'ta 2 puan daha kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Samandıra'da önceki akşam büyük sevinç yaşanırken, teknik heyet zirve hesaplarına başladı. Hedef kalan 6 maçı da kazanıp mutlu sona ulaşmak. Ancak bunun için ikili averajda önde olan Beşiktaş'ın en az 4 puan daha yitirmesi gerekiyor. Belözoğlu ve ekibi bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Liderlik içinse 40. haftaya odaklanıldı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

BİZ KAZANALIM YETER
Beşiktaş'ın bu 4 maçlık periyotta özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray deplasmanlarında puan kaybedeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli kurmaylar; Kasımpaşa, Alanyaspor (D), BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü (D) ile oynayacakları kendi karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri halinde 40. haftada liderlik koltuğuna oturmayı ümit ediyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Bu durumda , Süper Lig'in son 2 haftasına zirvede girecek... Ve 7 yıldır hasreti çekilen şampiyonluk ufukta görünecek. Samandıra'da an itibarıyla tüm planlar bunun üzerine yapılıyor.

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