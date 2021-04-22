Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları başladı! Emre Belözoğlu...

Erol Bulut'u gönderip takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra ligde çıkışa geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Sivas'ta 2 puan daha kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdi.
Samandıra'da önceki akşam büyük sevinç yaşanırken, teknik heyet zirve hesaplarına başladı. Hedef kalan 6 maçı da kazanıp mutlu sona ulaşmak. Ancak bunun için ikili averajda önde olan Beşiktaş'ın en az 4 puan daha yitirmesi gerekiyor. Belözoğlu ve ekibi bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Liderlik içinse 40. haftaya odaklanıldı.
BİZ KAZANALIM YETER
Beşiktaş'ın bu 4 maçlık periyotta özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray deplasmanlarında puan kaybedeceği düşünülüyor.