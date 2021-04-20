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'den flaş maçı açıklaması!

'de play-off turunda ile eşleşen , ilk maç için 'ya gitti. Sarı-lacivertliler havalimanında yaşananlar hakkında bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:21 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:37
Fenerbahçe'den flaş CSKA maçı açıklaması!

'de play-off turunda ile eşleşen , ilk maç için 'ya gitti. Sarı-lacivertliler havalimanında yaşananlar hakkında bir açıklama yayınladı.

İşte o ifadeler;

Bilindiği üzere Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, 21 Nisan Çarşamba günü (yarın) Rusya'da ile ilk maçına çıkması gerekmektedir.

Ekibimiz, bu karşılaşma için seyahat planını, 20 Nisan Salı günü (bugün) 17.00'da 'ndan Moskova'ya uçacak şekilde yapmış, Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, 'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir.

Aynı zamanda, Takımımız protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca yine CSKA yetkilileri tarafından bu testin Takımımız tarafından reddedilmesi durumunda ekibimizin olası beşinci karşılaşmanın yapılması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletilmiştir.

Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve 19 Nisan Pazartesi günü (dün) Hentbol Milli Takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır.

Kulübümüz, her iki konu hakkında da EuroLeague yetkililerini bilgilendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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