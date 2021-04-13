Fener devam dedi!

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Çekişmeli maçta ilk yarı golsüz kapandı. İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 56'da Mert Hakan'ın köşeyi bulan şık plasesiyle öne geçti. Gaziantep FK, 66'da Maxim'in frikiğiyle eşitliği sağladı. Bu gol Altay'ın ikramı gibiydi. Maçı bırakmayan Kanarya, 71'de Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş ile 3 puana uzandı. Konuk ekip son bölümde önemli fırsatlar yakalarken, Altay'ı geçemedi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, bir maçı eksik lider Beşiktaş ile farkı yeniden 4 puana indirdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın forvete geçtiği, orta saha ağırlıklı bir kadroyla başladığı mücadelede topla oynamada yüzde 63'e 37, şut istatistiğinde de 17'ye 11 üstünlük sağladı. Kanarya, 35. haftada pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 50 puanda kalan Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.