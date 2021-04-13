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Fener devam dedi!

Orta saha ağırlıklı kadrosuyla dikkat çeken Kanarya; , Enner ve Sinan’la 3 puana uzandı; şampiyonluk yarışına ‘devam’ dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Fener devam dedi!

'de , sahasında konuk ettiği 'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Çekişmeli maçta ilk yarı golsüz kapandı. İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 56'da 'ın köşeyi bulan şık plasesiyle öne geçti. Gaziantep FK, 66'da 'in frikiğiyle eşitliği sağladı. Bu gol 'ın ikramı gibiydi. Maçı bırakmayan Kanarya, 71'de ve 90+5'te ile 3 puana uzandı. Konuk ekip son bölümde önemli fırsatlar yakalarken, Altay'ı geçemedi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, bir maçı eksik lider ile farkı yeniden 4 puana indirdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın forvete geçtiği, orta saha ağırlıklı bir kadroyla başladığı mücadelede topla oynamada yüzde 63'e 37, şut istatistiğinde de 17'ye 11 üstünlük sağladı. Kanarya, 35. haftada pazar günü 'e konuk olacak. 50 puanda kalan Gaziantep FK ise aynı gün 'yı ağırlayacak.

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