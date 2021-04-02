Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

ALMANYA MAÇININ YILDIZI OLDU! Napoli 'deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu, bu sezon ise Serie A'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki Liechtenstein maçında fileleri havalandıran futbolcu, önceki günkü Almanya maçının yıldızı oldu.

Fenerbahçe'ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun bir çok talibi ortaya çıkarken, Napoli kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor.