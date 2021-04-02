Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

Son dakika spor haberleri: 'ye müjdesi! Transferi babası açıkladı

'den ekibi 'ye transfer olan , performansını artırmaya devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcu, 'nın karşısında aldığı zaferde galibiyet golünü atan isim olurken yükselen formuyla devlerinin transfer radarına girdi. Genç futbolcunun babası yaptığı açıklamada transferi resmen duyurdu. İşte transfer gerçekleştikten sonra Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:47
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

'nin eski yıldızı , gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

Sarı-lacivertlilerden 'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan , formuyla göz dolduruyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

İtalyan ekibinde performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

ALMANYA MAÇININ YILDIZI OLDU!
'deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu, bu sezon ise Serie A'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Milli aradaki Liechtenstein maçında fileleri havalandıran futbolcu, önceki günkü maçının yıldızı oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

'nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydetti. Formuyla dikkat çeken genç oyuncu, transferin de aranan isimlerinden birisi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

'ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun bir çok talibi ortaya çıkarken, kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

BABASINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Transfer iddialarının ardından 'ın babası İtalyan basınına son dakika açıklamasında bulundu. Genç yıldızın babası Djevat Elmas, oyuncunun menajeri ile birlikte transfer iddialarına açıklık getirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

TRANSFERİ BABASI AÇIKLADI!
Milliyet'in derlediği habere göre, oğlunun karşısındaki performansını değerlendiren Elmas, "'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi." dedi. Djevat Elmas, genç yıldızın adının anıldığı kulüplerle ilgili ise "Oğlum 'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak, kısa zaman içinde bunu göreceğiz" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

DEV KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI!
ile olan sözleşmesini 5 yıllık imzayla sezon başında uzatılarak 2025'e dek geçerli hale getirilen Elmas için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Transferi babası açıkladı

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO!
'ın transferinin gerçekleşmesi halinde , 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.

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