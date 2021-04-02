Fenerbahçe Szalai ile rekor kıracak

Attila Szalai'nin Leicester City'nin radarına girmesi ülkesinde de gündem oldu. Macar Blikk gazetesindeki haberde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Leicester'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz döneminde transfer etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği kaydedilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. Ülkede şu anki rekor Salzburg'dan Leipzig'e 20 milyon euro'ya geçen Dominik Szoboszlai'ye ait.

BALJIC'IN ELİNDE

Szalai; sarı-lacivertli takımdan 25 milyon euro'ya ayrılması Fenerbahçe tarihinin de en pahalı oyuncusu olacak. Geçen yaz Vedat Muriç'i 18.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya satan Kanarya, 1999-2000 sezonunda Real Madrid'e uğurladığı Elvir Baljic'ten 21 milyon euro gelir elde etmişti.