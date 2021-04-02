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Szalai ile rekor kıracak

Macar basını, Szalai’nin 25 milyon euro’ya ’a gitmesi halinde ülke tarihinin en pahalı oyuncusu olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe Szalai ile rekor kıracak

'nin City'nin radarına girmesi ülkesinde de gündem oldu. Macar Blikk gazetesindeki haberde ve 'in de formasını terlettiği Leicester'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz döneminde transfer etmeyi planladığı belirtildi. 'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği kaydedilirken bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. Ülkede şu anki rekor Salzburg'dan Leipzig'e 20 milyon euro'ya geçen Dominik Szoboszlai'ye ait.

BALJIC'IN ELİNDE

Szalai; sarı-lacivertli takımdan 25 milyon euro'ya ayrılması Fenerbahçe tarihinin de en pahalı oyuncusu olacak. Geçen yaz Vedat Muriç'i 18.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya satan Kanarya, 1999-2000 sezonunda Real Madrid'e uğurladığı Elvir Baljic'ten 21 milyon euro gelir elde etmişti.

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