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Son dakika FB haberleri | 'nin yeni hocasını Arjantinliler duyurdu! ...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , şampiyonluk umutlarını azalttı. ile yolların ayrılması gündemde olan sarı-lacivertliler için Arjantin'den flaş bir iddia geldi. Buna göre Kanarya 'in hocası 'yu takımın başına getirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:47
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin yeni hocasını Arjantinliler duyurdu! Marcelo Gallardo...
'de teknik direktör 'un koltuğu sallanırken, sarı-lacivertli takımla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia Arjantin'den geldi.

Daha önce ile anılan Teknik Direktörü 'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. TNT Sports'tan , Fenerbahçe'nin 45 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istediğini belirtti.

Futbolculuk döneminde , Fenerbahçe ve ile adı geçen Gallardo, 2014 yılından beri River Plate'in başında bulunuyor. Arjantin ekibinin altyapısından yetişen ve kulübün simge isimlerinden biri olan Gallardo için Fenerbahçe'nin oldukça iyi bir teklif yapacağı belirtildi.

Öte yandan Martin Castilla, Fenerbahçe ve Gallardo cephesinin, kısa bir süre içerisinde bir araya gelerek, anlaşma için görüşeceğini iddia etti.

RIVER PLATE'TE 12 KUPA

2011-2012 sezonunda Uruguay ekibi ile teknik direktörlük deneyimine başlayan Marcelo Gallardo, ilk sezonunda şampiyonluk yaşarak önemli bir başarının altına imza attı.

2014'te River Plate'in başına geçen Gallardo, 2 , 1 , 3 , 3 , 3 kazandı. Ancak Gallardo, 'nde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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