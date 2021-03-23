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Son dakika haberleri | taraftarı yerine Bielsa'yı istiyor!

'de son 2 haftada bir puan alan ve derbisinin son dakikaları haricinde sahada etkisiz bir performans gösteren 'de, taraftarlar teknik direktör 'tan ümidini kesti. Sosyal medyada ayaklanan taraftarlar, Erol Bulut yerine takımın başında Bielsa'yı görmek istediklerini belirtti. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 10:52
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut yerine Bielsa'yı istiyor!

'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan için etiket başlattı.

'de 'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda 'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.

MARCELO BIELSA KİMDİR?

Marcelo Bielsa, 21 Temmuz 1955 tarihinde dünyaya geldi. 'in Newell's Old Boys takımında oyunculuk kariyerine merhaba diyen Bielsa, 1980 yılında futbolu bırakıp aynı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Kısa bir süre gözlemcilik de yapan Bielsa,ilk teknik direktörlük macerasına ise yine Newell's Old Boys çatısı altında merhaba dedi.

'da Atlas, takımlarını çalıştırdıktan sonra Arjantin'e dönerek 'in başına geçen Bielsa, kısa bir süre İspanyol kulübü 'u çalıştırmış, ardından ise Arjantin ve ile boy göstermiştir.

Bielsa'nın milli takım tecrübesinin ardından yönettiği takımlar sırasıyla , , , ve son olarak Leeds United olmuştur.

Bielsa'nın Leeds United ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

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