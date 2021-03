Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe taraftarı Erol Bulut yerine Bielsa'yı istiyor!

Fenerbahçe'de son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Erol Bulut için istifa sesleri yeniden yükselmeye başladı. Şampiyonluk yolunda 59 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle döndü. Derbide oynanan futbolun şampiyonluk için yeterli olmayacağını savunan taraftarlar, sosyal medyadan Marcelo Bielsa için etiket başlattı.

İngiltere Premier Lig'de Leeds United'ın çalıştıran Arjantinli teknik adam Bielsa'nın, 2018 yılından beri çalıştırdığı Leeds ile olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.

Championship'ten aldığı Leeds United'ı 2'inci sezonunda Premier Lig'e çıkarmayı başaran Bielsa, şu anda takımıyla birlikte Premier Lig'de 11'inci sırada yer alıyor.

MARCELO BIELSA KİMDİR?

Marcelo Bielsa, 21 Temmuz 1955 tarihinde dünyaya geldi. Arjantin'in Newell's Old Boys takımında oyunculuk kariyerine merhaba diyen Bielsa, 1980 yılında futbolu bırakıp aynı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Kısa bir süre gözlemcilik de yapan Bielsa,ilk teknik direktörlük macerasına ise yine Newell's Old Boys çatısı altında merhaba dedi.

Meksika'da Atlas, Amerika takımlarını çalıştırdıktan sonra Arjantin'e dönerek Club Atlético Vélez Sarsfield'in başına geçen Bielsa, kısa bir süre İspanyol kulübü Espanyol'u çalıştırmış, ardından ise Arjantin ve Şili Milli Takımları ile boy göstermiştir.

Bielsa'nın milli takım tecrübesinin ardından yönettiği takımlar sırasıyla Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve son olarak Leeds United olmuştur.

Bielsa'nın Leeds United ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.