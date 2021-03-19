Pelkas derbi öncesi konuştu: Savaşacağız

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, dün basının karşısına çıktı. Genç futbolcu, pazar günkü Beşiktaş derbisinden şampiyonluk hedefine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte 27 yaşındaki oyuncunun öne çıkan sözleri: "Sezon başından bu yana evimizde kötü sonuçlar alıyoruz ama kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Herkesin birbirini yendiği bir ligde mücadele ediyoruz. Alınan kötü sonuçlardan dolayı taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları normal."

'ŞANS DA BİZİMLE OLSUN'

"Kendimize gelmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde olduğu gibi dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, derbide saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes. Zaman zaman şanssızlıklar yaşıyoruz. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur. Şampiyonluk için her zaman inancımız sonsuz. Kazanabileceğimiz çok fazla puan var."

AĞACA DEĞİL ORMANA BAK!

Pelkas, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası futbolcular olarak kendi aralarında konuştuklarını da belirtip, "Kötü bir andı bizim için. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil her maçı ayrı görmeliyiz. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz. Buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı. Bazen bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Bizde bir söz vardır, 'bazen ağaca değil, ormana bakmak gerekir.' Bütüne odaklanmak gerekiyor" diye konuştu