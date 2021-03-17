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Son dakika FB haberleri | 'de flaş karar! derbisi sonrası...

maçında da ’nin başında sahaya çıkacak olan 'un kaderi bu karşılaşmadan çıkan sonuca bağlı olacak. Zirve yarışında teknik adam değişikliği yapmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, 46 yaşındaki çalıştırıcıya son bir şans verecek. Ayrıca olası bir mağlubiyet sonrası flaş kararlar gündemde... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 21:48 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Beşiktaş derbisi sonrası...

yenilgisinin ardından 'de en çok konuşulan ve eleştirilen isimlerin başında gelen 'a son şans... Sarı-lacivertlilerin tarihinde 'de en fazla yenilgi (6) alan teknik adam olan Bulut'un kaderi, pazar akşamı oynanacak derbisiyle birlikte şekillenecek. Zirve yarışının devam ettiği süreçte lidere konuk olacak , teknik adam değişikliği yapmak istemezken, 'ta yaşanacak puan kaybı ise radikal kararların alınmasına sebep olacak.

3 PUANDAN FAZLASI

Başkanlıktaki 3. sezonunda şampiyonluğu çok isteyen , derbide galibiyet alınması halinde teknik heyetle yoluna devam edecek. Galibiyetin yanı sıra takımın tatmin edici bir futbol oynamasını da isteyen Koç, kayıp durumunda ise yalnızca Erol Bulut ile değil birçok oyuncuyla yolların ayrılması talimatını verecek. Ağır para cezalarının da gündeme getirildiği öğrenilirken, için lider Beşiktaş ile oynanacak 31. hafta mücadelesi 3 puandan çok daha fazla anlam ifade ediyor.

GÜNDEME FLAŞ İSİMLER GELİYOR

Beşiktaş karşısında alınacak sonuca göre Fenerbahçe'deki geleceği belirlenecek olan Erol Bulut'un yerine önceki günden bu yana birçok isim konuşuluyor. sonrası 'ndaki görevini bırakacak olan , listede ilk sırayı alırken, ve gibi dünyaca ünlü teknik adamların da adaylar arasında bulunduğu iddia ediliyor.

3 SENE 2 DİREKTÖR 51 TRANSFER 6 HOCA

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, 3 sezonda rekor sayılabilecek transfere imza attı. Bu 3 yıllık sürede 6 farklı transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışan ve 51 transfer yapan sarı-lacivertliler, 2 sportif direktörle çalıştı, 6 teknik direktörü de takımın başına getirdi. Yüksek maliyetli transferlere imza atan Kanarya, bu sezon ise gönderilenler de dahil tam 24 futbolcuya imza attırdı.

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