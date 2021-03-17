Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Beşiktaş derbisi sonrası...

Gençlerbirliği yenilgisinin ardından F.Bahçe'de en çok konuşulan ve eleştirilen isimlerin başında gelen Erol Bulut'a son şans... Sarı-lacivertlilerin tarihinde Kadıköy'de en fazla yenilgi (6) alan teknik adam olan Bulut'un kaderi, pazar akşamı oynanacak Beşiktaş derbisiyle birlikte şekillenecek. Zirve yarışının devam ettiği süreçte lidere konuk olacak Kanarya, teknik adam değişikliği yapmak istemezken, Vodafone Park'ta yaşanacak puan kaybı ise radikal kararların alınmasına sebep olacak.

3 PUANDAN FAZLASI

Başkanlıktaki 3. sezonunda şampiyonluğu çok isteyen Ali Koç, derbide galibiyet alınması halinde teknik heyetle yoluna devam edecek. Galibiyetin yanı sıra takımın tatmin edici bir futbol oynamasını da isteyen Koç, kayıp durumunda ise yalnızca Erol Bulut ile değil birçok oyuncuyla yolların ayrılması talimatını verecek. Ağır para cezalarının da gündeme getirildiği öğrenilirken, Fenerbahçe için lider Beşiktaş ile oynanacak 31. hafta mücadelesi 3 puandan çok daha fazla anlam ifade ediyor.

GÜNDEME FLAŞ İSİMLER GELİYOR

Beşiktaş karşısında alınacak sonuca göre Fenerbahçe'deki geleceği belirlenecek olan Erol Bulut'un yerine önceki günden bu yana birçok isim konuşuluyor. Avrupa Şampiyonası sonrası Alman Milli Takımı'ndaki görevini bırakacak olan Joachim Löw, listede ilk sırayı alırken, Maurizio Sarri ve Arsene Wenger gibi dünyaca ünlü teknik adamların da adaylar arasında bulunduğu iddia ediliyor.

3 SENE 2 DİREKTÖR 51 TRANSFER 6 HOCA

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, 3 sezonda rekor sayılabilecek transfere imza attı. Bu 3 yıllık sürede 6 farklı transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışan ve 51 transfer yapan sarı-lacivertliler, 2 sportif direktörle çalıştı, 6 teknik direktörü de takımın başına getirdi. Yüksek maliyetli transferlere imza atan Kanarya, bu sezon ise gönderilenler de dahil tam 24 futbolcuya imza attırdı.