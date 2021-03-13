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Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle Kadıköy'de karşılaştığı son 19 karşılaşmayı kaybetmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:32
Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne yenilmiyor
Süper Lig'in 30. haftasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı evinde son 19 maçtır kaybetmiyor. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler söz konusu müsabakalardan 17 galibiyet alırken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son mağlubiyetini Mayıs 2000'de aldı 3-1'lik skorla almıştı.

KADIKÖY'DE 23 PUAN

Bu sezon evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, ilk 14 iç saha maçı itibarıyla Süper Lig'de 1992-1993'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor. Kadıköy'de çıktığı son üç karşılaşmada da puan kaybeden sarı-lacivertliler (1 Beraberlik 2 Mağlubiyet), en son yönetiminde üst üste dört iç saha maçında puan bırakmıştı.

FENERBAHÇE İLK GOLDE KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 29 haftasında ilk golü attığı maçların tamamını kazandı. Gençlerbirliği ise deplasmanda ilk golü yediği yedi karşılaşmadan 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli futbolcu ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son beş Süper Lig maçında beş gole 2 gol 3 asistle doğrudan katkı sağladı.

EROL BULUT, GENÇLERBİRLİĞİ'NE 1 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Ankara ekibine rakip olduğu beş Süper Lig maçının birini kaybederken 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bulut, tek mağlubiyetini geçen sezon iç sahada 'un başındayken aldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de , , ve sakatlıkları, Ekvadorlu futbolcu ise kart cezası sebebiyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde , ve ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Yarın oynanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mert Güzenge.

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