Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

'nin transferi için 'dan resmi açıklama!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon sonunda 'un golcüsü 'yı kadrosuna katmak isterken, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Savaş yaptığı konuşmada transfer için olumlu konuştu. İşte detaylar..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:03
Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

'nin peşinde olduğu bilinen hakkında Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan önemli açıklamalar geldi. Savaş, konuşmasında yıldız golcünün transferi konusunda Fenerbahçe'ye yardımcı olabileceklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

Radyospor'a konuşan onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de 25 maçta 18 gol kaydeden Aaron 'nın 'ye transfer olması durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

Son dönemde adı sık sık ile anılan golcü futbolcu için Başkan Savaş "Fenerbahçe ile arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim" dedi.

Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

Lütfü Savaş ayrıca, " konusunda 'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi 'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Boupendza transferi için Hatayspor'dan resmi açıklama!

2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan ve geçen ay yapımı tamamlanan Yeni Hatay Stadı ile alakalı ise Başkan Lütfü Savaş şu ifadeleri kullandı: "Stat 26 ya da 27 Mart'ta açılacak. ile iyi ilişkilerimiz var. Hatay'a geldiklerinde konuşmuştuk. Açılışa geleceklerini söylediler. Bu nedenle Fenerbahçe'yi tercih ettik. Sonra da yeni stada Galatasaray gelecek. İki derbi gibi maçla stadı açıyoruz."

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